Jan Janowski: un adventurer que ha passat dos anys recorrent el món a peu

Jan Janowski ha tornat de Tbilisi, la capital de Geòrgia. A aquest país va arribar el passat 3 de març de 2020 i allà es va quedar atrapat per la pandèmia de Coronavirus. Tenia la ferma intenció de recórrer a peu el camí que el portaria fins a les antípodes de Barcelona, a terres d’Austràlia. Fent, per descomptat, la part marítima en vaixell. Janowski va trobar per internet un carretó modular amb el qual portar el seu equipatge i ha seguit una ruta a peu que l’ha portat per diversos països d’Europa anant sempre cap a l’est del planeta. El viatge es va deturar a la frontera de Geòrgia, després d’haver travessat països complicats com Albània o Turquia, tot just durant els atacs aeris a Síria. Aquest barceloní del barri de Gràcia comparteix el seu viatge a través de instagram al compte @siberiano_explorer i aquesta setmana ha visitat Gente Viajera Catalunya amb Carles Lamelo