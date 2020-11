EL PROGRAMA DE VIATGES D'ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 21/11/2020

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo. Avui a Gente Viajera Catalunya seguim repassant l’actualitat del sector turístic, que passa per la nova línia d’ajudes al sector turístic per valor de 19 milions d’euros. En parlarem amb el Director de l’Agència Catalana de Turisme, David Font. Parlarem també d’una nova tendència que ha arribat amb la pandèmia: l’ús dels hotels com espais de coworking i les estades llargues per als nòmades digitals i Turisme de Catalunya ha triat ja les viles marineres i els pobles amb encant; farem un recorregut per algunes d’elles i també tindrem temps per començar a pensar en els viatges que farem quan puguem tornar a viatjar, tan bon punt millori la situació de la pandèmia. Aquestes son algunes de les destinacions que posem en marxa a Gente Viajera Catalunya.