La plataforma Cronicitat: Horitzó 2025 vol donar visibilitat a la problemàtica de la cronicitat a Espanya.

Cal apostar per un nou model d'atenció basat en la promoció de la salut, la prevenció i una millora de la qualitat de vida, amb una coordinació sociosanitària més eficient i el foment del protagonisme del pacient i la seva autocura. És imprescindible que els pacients crònics disposin d'un seguiment i atenció integral per part de tots els agents sociosanitaris. La continuïtat assistencial és un dels reptes prioritaris en l'abordatge de la cronicitat. Es necessita un compromís per part de les institucions públiques i de el sistema sanitari per millorar la resposta de el sistema a les malalties cròniques. Carles Aguilar parla amb Santiago Alfonso, membre de la Plataforma Cronicitat: Horitzó 2025 i Vicepresident del Fòrum Espanyol de Pacients.