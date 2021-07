L'estudi Pathways-HF és el major estudi de base poblacional sobre insuficiència cardíaca que s'ha fet a Espanya

Carles Aguilar parla amb el Dr. Juan Delgado, Cardiòleg del Hospital Universitari 12 d'Octubre (Madrid) i Investigador del Centre de Recerca en Xarxa de Malalties Cardiovasculars, a més d'un dels autors de l'estudi Pathways-HF, el major estudi sobre Insuficiència Cardíaca que s'ha fet a Espanya dut a terme amb la col·laboració d'AstraZeneca. La insuficiència cardíaca (IC) és una síndrome greu, a la què es pot arribar per diferents malalties cardíaques. Pot aparèixer quan es té (o s'ha tingut) un trastorn mèdic, com una malaltia coronària, un infart de miocardi o hipertensió de llarga evolució, que ha danyat el cor o l'ha sotmès a càrregues addicionals. La IC es produeix quan aquest cor danyat no és capaç de distribuir la quantitat necessària de sang oxigenada a l'organisme. L'estudi Pathways-HF és el major estudi de base poblacional sobre IC que s'ha fet a Espanya. És un estudi observacional sobre una base de dades administrativa, de 7 àrees sanitàries completes de país, que inclou a gairebé 2 milions de ciutadans i que és una mostra representativa de la població espanyola.