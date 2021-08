EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 29/08/2021

Podcast complet del programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". La narcolèpsia és un trastorn de la son d'origen neurològic caracteritzat per excessiva somnolència diürna, acompanyada en la majoria dels casos de cataplexia (crisi d'hipotonia muscular). Les persones que pateixen narcolèpsia sovint tenen dificultats per mantenir-se desperts durant períodes llargs, sense importar les circumstàncies. La narcolèpsia pot provocar alteracions greus en el comportament de les persones. Ens ho explica el Dr. Josep Just, Assessor Mèdic de En Bones Mans. La síndrome de quilomicronemia familiar (SQF) és una malaltia ultrarrara debilitant, causada pel mal funcionament de la lipoproteïna lipasa (LPL), un enzim responsable del metabolisme dels greixos, que provoca una acumulació excessiva de triglicèrids a la sang. S'estima que entre 1-9 de cada 1.000.000 d'habitants pateixen aquesta patologia. Malgrat la seva baixa prevalença, aquesta patologia d'origen genètic genera un alt impacte negatiu sobre la qualitat de vida dels que la pateixen. El símptoma principal que provoca el SQF és el dolor abdominal intens, ocasionat per pancreatitis agudes. Altres símptomes comuns entre els afectats són les lesions a la pell, augment de la mida del fetge i de la melsa, així com també es poden observar símptomes neurològics com trastorns de l'aprenentatge, de la memòria o depressió. Carles Aguilar parla amb la Dra. Teresa Arrobas, Responsable del Laboratori de Nutrició i Risc Vascular del Hospital Universitari Verge Macarena (Sevilla) La listeriosi és una infecció greu generalment causada pel consum d'aliments contaminats amb el bacteri Listeria Monocytogenes. S'estima que 1600 persones contrauen la listeriosi cada any i que aproximadament 260 moren per la malaltia. És més probable que la infecció emmalalteixi a dones embarassades i els seus nadons, adults de 65 anys o majors i persones amb el sistema immunitari debilitat. El Dr. Josep Just, Digestòleg i Assessor Mèdic de En Bones Mans ens ho explica. Quants cops hem escoltat que cal dutxar-se diàriament? Una frase que s'ha repetit en moltes llars i que acceptem com una cosa habitual però que sembla no ser correcta. De fet, dermatòlegs adverteixen el risc que suposa aquest costum per a la nostra pell. L'hàbit de dutxar-se un cop a el dia s'associa a la higiene, però els especialistes apunten que comporta una pèrdua de la barrera protectora de la pell. El problema també passa pels químics que contenen productes com els xampús i els gels. El Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública ens ho explica. Per al 2025, l'augment de dispositius mèdics connectats a les xarxes de salut se situarà en un 68%. S'ha verificat un gran augment de ciberatacs després de l'arribada de la Covid 19, ja que han crescut un 150%. La filtració de dades de la salut costa al voltant dels 6 m d’euros. L'atenció mèdica és la indústria més atacada i representa el 41% de tots els ciberatacs. Per tant, es requereix augmentar les inversions en ciberseguretat en tot el sector sanitari, adequant la transformació digital sanitària sota un gran paraigua de protecció. Creant plenament mecanismes que permetin el desenvolupament d'un entorn sanitari segur, per aconseguir un sistema sanitari modern, digital, competitiu i ple, pel que fa a l'atenció no només al pacient, sinó al ciutadà i a tot el col·lectiu sanitari. Parlem amb Javier Pérez, Director de Ciberseguretat de Fujitsu.