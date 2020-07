El director artístic del Gran Teatre del Liceu, Víctor García de Gomar, en una entrevista a La Ciutat amb Mònica Günther ha posat en valor el paper important de la cultura i les arts en uns moments tan delicats com els que estem vivint amb aquesta pandèmia.

Víctor García de Gomar va agafar les regnes de la direcció artística del Liceu a principis d’aquesta temporada, i pocs mesos després tot es va aturar a causa de la pandèmia.

És llavors quan García de Gomar i el seu equip van haver de repensar la temporada d’estiu amb diferents alternatives que contemplessin tots els escenaris possibles pel que fa l’estat de la situació.

Pel que fa la temporada del Liceu d’estiu, el director artístic ha destacat cites com la del proper 25 de juliol al Festival Castell de Peralada, una actuació del reconegut artista plàstic Santi Moix amb l’Orquestra del Liceu que representaran “Música pels reials focs artificials” de Händel, o el concert que el 30 de juliol farà la mateixa orquestra amb Josep Pons a l’Auditori de Girona per interpretar dues de les pàgines més impressionants del repertori universal com són la Simfonia “Júpiter” de Mozart i la 5ª Simfonia de Beethoven.

De la nova temporada 2020-2021, Víctor García de Gomar ha explicat que tindrà com a fil conductor les obsessions.

El primer recital serà a càrrec de dos grans figures com Sondra Radvanovsky i Piotr Beczal.

De Gomar també ha destacat una altra de les cites de la temporada que serà l’òpera La Boheme de Puccini. En aquest cas, Àlex Ollé s’estrena com a artista resident amb una de les òperes més esperades de la temporada sota la direcció musical de Giampaolo Bisanti