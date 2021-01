El xef Jordi Rey s'ha proposat aquestes setmanes a La Ciutat ajudar-nos a depurar després dels excessos del Nadal i per això ens explica com fer una crema de verdures depurativa. Per fer-la necessitarem pastanaga, ceba, api, col julivert i alga kombu.

A més, el xef ens dona el seu secret per fer que el brou de verdures sigui més saborós.