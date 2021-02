Tomàs Alcoverro: “Hem d’habituar-nos a conviure amb la por”

Una vida dedicada al periodisme i a explicar el món que ens queda lluny, des d’un país en permanent conflicte com és el Líban. Demà en Tomàs Alcoverro rebrà el premi Ofici de Periodista que atorga el Col·legi de Periodistes i abans ha passat pels micròfons de La Ciutat per parlar-nos de la seva vida.

Amb Tomàs Alcoverro parlem de la por, dels conflictes bèlics, dels segrestos a periodistes, de com un corresponsal sobreviu en temps de guerra a l’Orient Mitjà, i també de com és viure actualment a Beirut i de com l'esclat de la pandèmia ha afectat el Líban.