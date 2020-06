La Síndica investiga si s’està garantint el dret dels alumnes a l’escola pública i de proximitat a Barcelona

LA CIUTAT, AMB MÒNICA GÜNTHER

En els últims 5 anys, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha tramitat gairebé un centenar de queixes relacionades amb l’assignació i el procés d’escolarització per a infants i adolescents en l’inici del segon cicle d’educació infantil (P3) i, en menor mesura, del primer curs de l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) a Barcelona. Algunes d’aquestes queixes engloben el malestar de grups de famílies, i el volum de famílies afectades supera les 450. Veient que la problemàtica continua any rere any, la Síndica ha obert una actuació d’ofici amb la finalitat d’analitzar com es garanteix el dret a una escola pública, de qualitat i de proximitat a l’alumnat de Barcelona, ho ha explicat a La Ciutat amb Mònica Günther.