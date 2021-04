El sector cultural rep amb esperança els resultats del concert multitudinari del 27 de març

Ja hi ha resultats sobre l’assaig clínic al Palau Sant Jordi de Barcelona amb el concert multitudinari de Love Of Lesbian d’avui fa just un mes: pràcticament no hi va haver transmissió del virus. De les 5.000 persones assistents, només 6 van donar positiu els dies posteriors a l’esdeveniment i se suggereix que la majoria es van contagiar fora del concert.

És per això que l’organització de l’assaig clínic conclou que no va suposar un esdeveniment súpertransmissor.

Aquests resultats poden suposar un punt d’inflexió en la crisi del sector cultural derivada de la pandèmia. En parlem amb Gemma Recoder, directora del Canet Rock, i amb Joan Rosselló, soci director de The Project.