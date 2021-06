SETMANA TURISME

Road Surfer, el plaer de viatjar en furgoneta

A l'espai Setmana del Turisme coneixem la proposta de Road Surfer per viatjar en furgoneta, una manera divertida i dinàmica de visitar paratges especials com els parcs naturals. Carles Lamelo ens proposa anar a visitar, amb aquest mitjà de transport, els millors parcs naturals d'Espanya. Començarem per La Sierra de las Nieves, a Màlaga, que és el darrer espai protegit que ha arribat al llistat de parcs nacionals. Amb aquest en fem 16 a tot Espanya, i a Catalunya només en tenim un: el d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els parcs nacionals son espais protegits i l’acampada i l’estacionament estan prohibits dins del perímetre protegit però sí que hi ha sempre espais ben a prop on poder-nos quedar. Hem de pensar que els parcs nacionals no son àrees tancades amb un inici i un final. Als voltants del que és pròpiament el parc la natura continua i son espais tambñe molt macos de visitar. Així que allà on deixem la furgoneta camperitzada que haguem llogat, serà també un lloc fantàstic per visitar.