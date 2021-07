Què era la Plaça Catalunya abans de ser la Plaça Catalunya?

La plaça de Catalunya no ha estat sempre una plaça àmplia i urbanitzada tal i com la coneixem a dia d’avui.

L’expert en Barcelona, Enric H March, explica a La Ciutat els orígens d’aquesta plaça tan cèntrica de la capital catalana.

Per començar el seu repàs històric, March ens situa a la primera meitat del segle XIX, quan encara no s’havien enderrocat les muralles de Barcelona. Llavors, l’espai actualment ocupat per la plaça era una esplanada als afores de la ciutat. No hi havia cap edificació per la prohibició de construir dins la zona militar i només hi havia horts.

A partir de l’enderroc de les muralles de Barcelona, l’indret que ara ocupa la Plaça Catalunya ha evolucionat molt. En repassem totes les etapes de la mà d’Enric H March.