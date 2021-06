Què conté el disc dur d’Helena Jubany que ha provocat la reobertura del cas?

Avui fa dues setmanes que el jutjat de primera instància número 2 de Sabadell ordenava la reobertura del cas d’Helena Jubany, la bibliotecària brutalment assassinada l’any 2001. Una conversa de Jubany per xat que es va trobar al disc dur del seu ordinador, ha estat la prova que finalment ha forçat a reobrir la causa i que aquesta torni al jutjat per tercera vegada.

Al 2001, Helena Jubany tenia 27 anys i treballava com a bibliotecària a Sentmenat quan va rebre uns missatges anònims, un d’ells acompanyat d’un suc de préssec al que s’hi van trobar restes de somnífers. Dos mesos després era trobada morta al pati interior d’un bloc de pisos de Sabadell. En un principi es va creure que havia estat un suïcidi, però l’autòpsia va confirmar el crim: tenia unes dosis massa altes de somnífers al cos com per haver-se llençat des del terrat de l’edifici ella sola.

Un cas amb més ombres que llums, del qual no hi ha cap condemnat, l’única persona acusada és una dona que es va suïcidar a la presó de Wad-Ras. El crim, si no hi ha indicis sòlids nous, prescriurà a finals d’aquest any.

Però, com dèiem, fa dues setmanes, el jutjat de Sabadell va ordenar reobrir la causa per analitzar l’ordinador d’Helena Jubany a la recerca de possibles noves proves. En aquesta ocasió, es vol examinar un disc dur on hi ha guardat un xat entre Jubany i una tercera persona que podria aportar una nova pista al cas. Aquest disc dur va estar un temps en de l’Anna Prats i el Yago Garcia, dos periodistes que van dedicar el seu treball de final de grau a investigar precisament aquest cas i que són dues de les persones que més a fons coneixen aquest crim.