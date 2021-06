‘La Pífia’, el thriller financer ambientat a Andorra, es convertirà en sèrie properament

El nostre convidat d’avui s'ha trobat cara a cara amb el poder internacional, com a periodista ha entrevistat presidents, ministres i consellers delegats de més de setanta països, i com a expert en relacions internacionals coneix bé els passadissos del poder a llocs tan dispars i tan poderosos com Moscou, Riad o Mèxic. Aquests coneixements de les interioritats de la gent que realment mou els fils del món li serveixen per escriure i, en el cas del que parlarem avui, per escriure una novel·la negra sobre el món financer amb escenari a Andorra, que és el país de residència de Greg Coonen, autor de “La Pífia”.

“La Pífia” és un thriller protagonitzat per un corredor de borsa d’un banc andorrà. Viu una vida idíl·lica que es torça quan fa una pífia en una opració financera: tecleja un 0 de més. Una errada que en qualsevol persona seria insignificant, però que en el seu cas suposa el desencadenant d’un gran pla maquiavèl·lic en forma de joc de geopolítica per desestabilitzar Europa. Una trama d’espionatge, serveis secrets, hackers i interessos polítics, que està ambientada a Andorra.