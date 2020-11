8 mesos convivint amb els símptomes de la covid19

Mesos després que la pandèmia per coronavirus aparegués a les nostres vides, encara ens queden moltes incògnites sobre aquest virus i sobre els efectes que té al nostre organisme. Se n’ha parlat molt dels pacients greus, sabem que majoritàriament són homes de més de 65 anys amb patologies prèvies, també hem sentit a parlar dels malalts asimptomàtics, de les quarantenes, dels contactes estrets o de la utilitat de les mascaretes i el rentat de mans per evitar contagis... però hi ha un col·lectiu del que cada cop anem coneixent més detalls: les persones que pateixen símptomes de covid persistent. A Espanya es calcula que a dia d’avui són unes 80.000, majoritàriament dones d’entre 35 i 50 anys. Són persones que van contagiar-se del virus, i que mesos després presenten encara símptomes molt diversos... símptomes que van des de les pèrdues auditives, els marejos o el cansament, fins a pèrdua de memòria, problemes dermatològics o dolors musculars... És molta i molt diversa la simptomatologia, però son gairebé inexistents les solucions o els tractaments que existeixen davant aquesta nova manifestació del virus que té als metges desconcertats.

La covid persistent afecta a gairebé dues de cada 10 persones que contreuen el virus.

Avui al programa parlem amb la Lara Toro, el 16 de març va presentar els primers símptomes de coronavirus, i a dia d’avui, 16 de novembre, és a dir, 8 mesos després, encara conviu amb els efectes de la covid.