El lideratge femení a la natura: en quines espècies animals lideren les femelles?

Segons el bioinspirador, Víctor Martín, “estem tan faltats de líders i lideratge autèntic que potser millor que fem un cop d’ull a la natura”. És per això que ha fet un repàs a aquelles espècies animals on les femelles són les que lideren el grup i que, per tant, viuen en societats matriarcals. És el cas de les abelles, les orques, els elefants o les formigues.

Martin ha volgut fer “una crida a la part femenina tant de les dones com dels homes” per tal d’aportar els valors femenins al concepte de lideratge.