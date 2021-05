Que difícil emancipar-se avui en dia, ja no només econòmicament sinó també emocionalment. Mentre els fills i filles viuen la precarietat laboral i el desorbitat preu dels pisos que dificulten la seva emancipació, pares i mares han de fer front a la síndrome del niu buit.

Avui, el bioinspirador Víctor Martin, proposa fer un recorregut per la natura per saber com diferents especies animals fan front al moment en que les seves cries creixen i abandonen el niu.