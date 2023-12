L'Eduard, amb la seva nadala 'crooner' de La Ciutat, guanyador del Concurs de Nadales 2023

Al programa d'avui, condicionat pel sorteig de la Loteria de Nadal, hem celebrat el Concurs de Nadales de La Ciutat 2023. Ha estat una edició molt disputada, amb nadales de gran qualitat, originals, col·lectives i individuals, muntades i sense muntar, 'a capella' o amb acompanyament, d'altres amb missatge, o fins i tot personalitzades... En definitiva, que ho hem tingut molt i molt difícil per decidir el guanyador, que finalment ha estat l'Eduard, un oient que ens va enviar una nadala amb un cant que bé podria ser d'un 'crooner' o d'Elvis Presley, i a més molt ben muntada. L'Eduard, doncs, s'emporta els dos bitllets de tren d'alta velocitat per anar a Narbona a gaudir de Les Grands Buffets, el buffet amb rècord Guinness de formatges, amb foies, ostres i tot el que et vingui de gust menjar. Enhorabona Eduard!