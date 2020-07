Després d’aquests mesos d’incertesa per fi avui ens em despertat amb una bona noticia, i és que la vacuna contra la Covid 19 que està desenvolupant la Universitat d’Oxford ha generat immunitat en la segona fase clínica. Ara s’ha d’iniciar la fase 3 per confirmar el nivell de protecció i la seva durada.

És una vacuna que presenta una doble protecció, tant amb anticossos com amb les anomenades cèl•lules T. La doctora en virologia i investigadora a la unitat d’immunologia viral de la Universitat d’Oxford, Ester Gea-Mallorquí, en una entrevista al programa La Ciutat considera que podem estar esperançats davant aquesta vacuna perquè els resultats de les proves indiquen que genera una doble protecció.

Una vacuna pot trigar anys en estar disponible de forma segura per a la ciutadania, aquest és l’argument d’una bona part de la població que es mostra contraria a posar-se-la un cop surti al mercat. La doctora Gea-Mallorquí assegura que la vacuna en la que es treballa ara no s’ha saltat cap fase de la investigació i que serà segura per que es basa en altres vacunes ja testades des de fa anys. Va tant avançada per que s’han fet servir vacunes molt semblants que ja fa anys que estan testades i són segures.

La tercera fase, en la que els investigadors han de comprovar quin és el nivell de protecció de la vacuna i quant duraria podria estar enllestida després de l’estiu.