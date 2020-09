La pròrroga dels ERTO pot afectar 170.0000 treballadors a Catalunya

Llum verda a la pròrroga dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació, els ERTO. S’allargaran fins al 31 de gener, després de l’acord in extremis entre Govern espanyol, sindicats i patronal.

Es faran tres noves distincions dins dels Expedients de Regulació per aquelles empreses que s'hi vulguin acollir:

La primera, ERTO sobre el desenvolupament de l’activitat mercantil, com és el cas de l’oci nocturn, que va suspendre l’activitat per decisió sanitària. En segon lloc, ERTO vinculat a les limitacions per la caiguda de la demanda de les activitats mercantils. I, els ERTO per a aquelles activitats mercantils especialment afectades per aquest tipus de pandèmia

A banda, també hi haurà els ERTO de Rebrot, que s'hi podran acollir aquelles empreses que es vegin obligades a tancar per decret de l'Administració. A més, mentre s'allargui l’expedient temporal, els treballadors rebran el 70% de la base i tampoc se'ls podrà acomiadar.

N’hem parlat amb Raül Ramos, vicedegà i professor de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB.