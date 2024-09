'La Ciutat' arrenca temporada!

Avui dilluns, 2 de setembre, hem encetat temporada! Primer dia de 'La Ciutat' després de gaudir, a l'agost, de 'La Ciutat d'estiu' amb el Robert Calvo, el David Tirado i l'Igor Ribas. Ho hem fet, com no, amb la Miriam Franch al capdavant i amb l'equip del programa gairebé al complet (al Robert Calvo li hem de deixar fer vacances...!). Excepte el Robert, doncs, l'equip de La Ciutat ha posat en marxa la temporada presentant les novetats d'enguany.

Els dilluns, per exemple, introduïm una secció sobre consum, amb consells tant a empreses com a consumidors. Per la banda de les empreses comptarem amb el Jorge Mas, president del mercat de La Boqueria, i per banda dels consumidors comptarem amb l'Esther Lorente, especialista en mercat de consum. La secció de música seguirà tenint la Montse Valls al capdavant, però en comptes de repassar els grans èxits de cada any li proposem un repte nou: Escollir cançons segons una paraula clau.

Els dimarts la novetat és 'La Ciutat Curiosa', una secció divertida on buscarem curiositats des de diferents punts de vista. El David Tirado ens parlarà de les curiositats que es troba un eivissenc que viu a Barcelona, la Mercè de Clascà ens unirà un personatge català i un de 'random' a través de set persones, mentre que la Mònica Burkholz ens explicarà curiositats de la nostra història.

Les novetats del dimecres tenen més a veure amb el contingut, no amb els seccionistes. Això vol dir que, a la secció de tecnologia, l'Àlex Soto introduïrà els jocs de taula.

El dijous deixem de banda la tertúlia per donar pas al 'Tema de la Setmana'. A partir d'un tema que tingui a veure amb l'actualitat o que doni per parlar-ne, l'abordarem des de diferents formats, des d'una tertúlia mateix a un reportatge o una entrevista. Els dijous el tancarem amb 'El consultori del Ricard', un espai on el nostre company d'informatius Ricard Jiménez respondrà els dubtes existencials, consultes o el que a l'audiència se li acudeixi amb cert humor.

Finalment, el divendres és el dia que menys canvis pateix, amb la secció de cultura, els 'Soniditos del David' i el 'Dil·lema dels divendres', amb en Lluís Soler.

Tot això afegit a les seccions que no pateixen canvis, com les de cinema amb l'Eugeni Osàcar, el Dr.Lupiáñez i el Jaume Mas, la de moda amb Fabiana Finneto, les de benestar amb el Sebastián Girona i el Julio Rosales, 'El Cor de la Ciutat' amb en David Cervelló, el Síndic de Greuges amb en David Bondia o les seccions de literatura, amb la Laura Garcia, la Belén Vieyra i la Raquel Durán, com també l'entrevista de la setmana, on sempre descobrim personatges interessants.

Avui, doncs, 'tornada a l'escola' a La Ciutat i demà arrenquem temporada i tornem a la normalitat!