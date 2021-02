El judici del 17A, vist pel pare d’una de les víctimes

Aquesta setmana ha quedat vist per a sentència a l’Audiència Nacional el judici pels atemptats a la rambla de Barcelona i a Cambrils del 2017. El balanç va ser de 16 persones mortes i més de 150 ferits. A cap dels tres acusats –els únics supervivents—se’ls ha jutjat per assassinat perquè la Fiscalia considerava que no eren els autors materials dels atacs, però sí col·laboradors necessaris.

Mohamed Houli, Driss Oukabir i Saïd ben Iazza s’afronten a penes que sumen conjuntament 85 anys. Tots tres van aprofitar l’últim torn de paraula per reiterar que no sabien res dels atemptats. El judici no ha resolt moltes de les incògnites que hi havia abans de començar, però sí que ha servit per reconstruir els moments previs i posteriors a l’atemptat.

Qui ha seguit el judici de molt a prop, i hi ha declarat, és el Javier Martínez, pare del Xavi, el nen de 3 anys mort a la Rambla, que avui ens acompanya a La Ciutat.