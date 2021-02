I.Garriga: “Acabarem amb l’estat de les autonomies des de dins”

Ignacio Garriga ha explicat a La Ciutat que el seu objectiu principal per presentar-se a les eleccions al Parlament de Catalunya és acabar amb la institució des de dins tan bon punt la llei els ho permeti. Per això, diu Garriga, han d’aconseguir les majories necessàries que els permetin canviar les normes de l’Estat de les autonomies.

Garriga, que ha rebutjat l’etiqueta d’extrema dreta pel seu partit, també ha desterrat el diàleg com a via per solucionar el conflicte entre Catalunya i Espanya perquè, diu, “no es pot dialogar amb golpistes”.

I sobre els possibles recolzaments postelectorals, el líder de Vox ha negat la possibilitat de que la seva formació faciliti una investidura de Salvador Illa en cas que el PSC guanyi les eleccions. El motiu per aquest veto és, segons ha dit Garriga, que Illa és “responsable juntament amb els separatistes del que hem patit a Catalunya en els darrers anys”.