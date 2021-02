Elsa Artadi: “cal un diàleg i una negociació real amb l’Estat”

Elsa Artadi aposta per que Junts per Catalunya lideri un govern netament independentista que permeti una reactivació de la declaració d’independència per forçar al govern espanyol a negociar un referèndum pactat i aconseguir el reconeixement internacional.

Segons ha explicat Artadi, no es tracta només de ratificar la DUI del 2017 o de fer una nova votació al Parlament perquè això ja s’ha vist que per si sol no serveix. La portaveu de Junts i número 4 per Barcelona, Elsa Artadi, apel·la al diàleg i la negociació real amb l’Estat. I aquesta negociació, retreu a Esquerra, no arribarà si es continua apuntalant al Govern espanyol a canvi de res.

Artadi assegura que les seva política d’aliances és clara, tot i que no aclareix si preferiria a la CUP o al PDECAT, però sí que descarta totalment un pacte amb els Comuns.