Els experts demanen màxima responsabilitat per evitar que es dispari el virus durant el pont

El canvi de tram en la reobertura a partir de dilluns penjava d’un fil i les dades d’avui obliguen a no fer el pas endavant. A partir de les 13h, el Govern ha de comparèixer i amb tota probabilitat, segons alguns mitjans, es descartarà passar a la fase 2. El cert és que la taxa de reproducció del virus ---una de les variables clau--- se situa en 0,92, per sobre del llindar permès.

És així, per tant, que no es compleixen cap de les tres condicions que es va marcar la Generalitat per relaxar les restriccions (i que s’havien de complir les tres a la vegada): ni la velocitat de propagació com diem; ni el nombre de positius diaris, que supera de llarg el miler; ni l’ocupació a les UCI, molt per sobre del topall de 300 llits. De fet, novembre ha estat un dels pitjors mesos de la pandèmia: només a Catalunya, han mort 2.000 persones per covid i hi ha hagut gairebé 65.000 contagis.