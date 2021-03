Els comerciants de La Rambla reclamen a l’Ajuntament que es personi com a acusació contra els violents

La Rambla de Barcelona va ser l’escenari dels lamentables incidents i atacs violents que es van viure al centre de la ciutat el passat cap de setmana. Uns aldarulls que no han fet més que empitjorar una situació ja de per sí molt complicada actualment a aquesta zona de la ciutat.

Efectivament, plou sobre mullat pels comerciants de La Rambla de Barcelona. I és que la pandèmia ha deixat molt tocat el sector comercial i la restauració del centre de la ciutat, per culpa de la manca de turisme. I els aldarulls del cap de setmana passat han ocasionat desperfectes a diferents locals comercials així com a edificis que formen part del patrimoni barceloní, cosa que ha malmès encara més la imatge d’aquesta zona. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres a Fermin Villar, ell és el president de l’Associació Amics de la Rambla.