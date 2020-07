Una metge de família de Barcelona i portaveu del col·lectiu Rebel·lió Primària, Raquel Gayarre, ha explicat a La Ciutat amb Mònica Günther la descoordinació que tenen des dels CAPs amb els rastrejadors del covid19. Segons Gayarre, la feina de rastrejar els contactes dels infectats de coronavirus l’estan fent “en més del 80% dels casos els propis metges d’atenció primària”. A més, segons denuncia la doctora, “aquests contactes es registren però després ningú els truca per fer seguiment, no hi ha cap tipus de feedback per part de l’equip rastrejador.

Davant els brots que es registren a Catalunya, ja fa dies que els professionals sanitaris alerten que el més important ara és fer una bona traçabilitat dels nous positius per intentar tallar la transmissió del virus. La Generalitat ja ha anunciat la contractació de 500 persones que se sumarien als 100 rastrejadors actuals.

Des de l’atenció primària reclamen tenir més protagonisme en la gestió d’aquesta crisi sanitària recordant que són el primer filtre dels casos positius. També demanen més recursos després de les retallades del 2011 que, asseguren, encara arrosseguen i que ara s’han fet evidents... De fet, avui presentaran un manifest a la conselleria d’Alba Vergés per exposar tots els seus neguits... entre ells, la manca de rastrejadors dels nous casos i dels seus contactes per intentar frenar la transmissió de la Covid 19. La metge d’Atenció Primària, Raquel Gayarre, ha explicat al programa La Ciutat, que no estan notant la presència d’aquests rastrejadors i que, de fet, la seva feina l’estan fent des de la primària i inclús els propis pacients positius.

Gayarre també considera que la feina no s’està fent del tot bé, ja que fins divendres passat no es feien probes PCR als contactes estrets dels positius si no tenen símptomes... això impedeix detectar casos asimptomàtics i per tant, tallar la transmissió del virus.