LA CIUTAT D'ESTIU, AMB JAUME MAS

La Ciutat d'Estiu 30/07/2021

Podcast del programa complet de La Ciutat d'Estiu amb Jaume Mas. Aquest divendres parlem sobre la situació d’alguns paratges naturals que han optat per controlar l’accés per evitar aglomeracions i ajudar l’entorn natural. Parlem de sèries amb la Maria Gómez, que ens portarà un clàssic serièfil que analitzarem: The Wire Fem un vol per les xarxes i descobrirem creadors de contingut que no ens esperaríem trobar a les xarxes amb en Marc Solé. I parlem de música amb en Lluís Soler. Parlem de versions que no sabíem que eren versions!