LA CIUTAT D'ESTIU, AMB JAUME MAS

La Ciutat d'Estiu 17/08/2021

Podcast del programa complet de La Ciutat d'Estiu amb Jaume Mas. En el programa d'aquest dimarts parlem amb en Robert Manrique, impulsor i assessor de la UAVAT, la Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats del Terrorisme, per parlar dels atemptats del 17-A d'ara fa quatre anys. Amb la nostra nutricionista Gina Estapé parlem de l'esmorzar i de si és tan important i si mengem bé durant aquest àpat. L'Aleix Graell ens ajuntarà dos personatges a partir de 6 punts de separació. Ens ajuntarà una professora de Sabadell, l'Anna Díaz, amb l'actor de Hollywood Leonardo DiCaprio. També parlem de la iniciativa 'Tour du Mao', una ruta en bicicleta de la mà de dos lleidatans que recapten donacions per a l'ONG Open Arms. I per acabar, en Xavi Casinos ens porta un nou secret de Barcelona: El Museu del Perfum.