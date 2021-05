LA CIUTAT, AMB MÒNICA GÜNTHER

La Ciutat 28/05/2021

Podcast complet de La Ciutat amb Mònica Günther. Avui entrevistem Robert Manrique per avaluar la sentència dels atemptats del 17A. Parlem de la nova factura de la llum que entrarà en vigor l’1 de juny amb Eduard Quintana. Xavi Casinos ens explica quin és l’espectador més longeu del Barça. Carles Lamelo ens explica com podem compartir les suscripcions a plataformes de vídeo i estalviar diners. Fem tertúlia de divendres amb Edu Pascual, David Cervelló i Robert Calvo.