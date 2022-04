La Ciutat 26/04/2022

Al programa d'aquest dimarts hem parlat amb Pablo Strubell, organitzador de les jornades IATI dels Grans Viatges i autor de 'El libro de los grandes Viajes'. Entorn la Setmana del Turisme d'Onda Cero Catalunya, parlem d'aquestes jornades que es celebren dimarts 26 i dissabte 30 d'abril. També parlem amb en Tomàs Molina, que presenta el seu nou llibre: 'El Gran Llibre del Planeta'. I en Robert Calvo ens porta d'excursió fins a la Plaça del Pi per parlar amb el gremi de revenedors, l'entitat més antiga de Barcelona. I la Zaraida Fernández, una setmana més, ens porta una recepta per depurar els excessos. I en Carles Lamelo ens parla sobre com seran els hospitals del futur.