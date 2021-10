La Ciutat 25/10/2021

Avui hem començat el programa parlant del turisme, exactament a La Rioja. Per això hem tingut amb nosaltres al president d’ASCARRIOJA, Joaquín Sanz. En aquesta segona hora hem amb Gerard Esteve, un dels portaveus de la plataforma “Barcelona és imparable”. Ja sabeu que dijous passat van organitzar una protesta a Plaça Sant Jaume contra la gestió de l’alcaldessa Ada Colau en la que hi van assistir un miler de persones I com cada dilluns, és moment de conèixer una nova història de Barcelona, avui amb l’Eugeni Osàcar... L’Eugeni ens hen portat novament a un escenari de pel·lícula... avui hem parlat de la sèrie de Netflix...HACHE Si és dilluns toca també parlar de literatura, avui amb la Nuria Sanz. Hem recordat amb ella la frase “amb el menjar no es juga”... i ho hem fet, com sempre, a través de la literatura I hem acabat parlant del Centre La llavor... El Ricard ens ha explicat els detalls d’aquest centre exclusiu per a dones sense llar.