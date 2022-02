La Ciutat 24/02/2022

Hem començat el programa parlant de l’atac rus cap a Ucraïna, que ha tingut lloc aquesta matinada. Hem pogut parlar amb l’Olga Dzyuban, presidenta de l’Associació d’Ucraïnesos a Catalunya ‘Djerelo’... I ens hem desplaçat fins al Consulat rus de Barcelona, on hi havia prevista una manifestació i hem pogut parlar amb ucraïnesos i ucraïneses per saber com hi estan vivint tant ells com els seus familiars.

Tot seguit hem tornat a un tema central de de la ciutat de Barcelona... les obres per la reforma de la Via Laietana de Barcelona estan previstes que s’iniciïn aquest mes de març, una reforma que preveu canviar la mobilitat d’un espai que es considera una artèria de la mobilitat. Ho hem tractar amb en Joan Blancafort, Secretari General del Gremi del Motor i Portaveu de FECAVEM.

Hem arrencat la segona hora de programa parlant d’’Alimentària’. Fira que arrencarà, juntament amb Hostelco, el 4 d’abril a Gran Via de Fira de Barcelona. Hem parlat amb el president d’Alimentària, Josep Lluis Bonet.

I no hem deixat el sector de l’alimentació, per que com cada dijous, hem visitat un mercat de Barcelona. Avui hem marxat fins al mercat del Carmel per visitar la parada Platanos Ruiz...com el seu nom indica...especialitzat únicament en plàtans.

I hem acabat amb la tertúlia política, avui amb representants del PSC, C’s i Valents. Sobre la taula qüestions com l’ampliació dels horaris comercials a les zones turístiques, la reforma de via laietana o els talls a Meridiana.