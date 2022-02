La Ciutat 22/02/2022

Avui hem començat el programa parlant de la tornada a la presencialitat de Mobile World Congress a Barcelona. Aquest esdeveniment permetrà iniciar el procés de recuperació de molts sectors econòmics, entre el quals es troba el gremi de la restauració. Hem parlat amb el seu director, en Roger Pallarols, amb qui hem radiografiat la situació actual del sector i conegut com els pot ajudar el MWC.

La segona hora de programa l’hem arrencat amb una taula rodona per parlar sobre el ‘Purple Washing’, un concepte que fa referència a l’ús del color violat i a fer servir a les dones i els moviments feministes per rentar imatges només en dies destacats com el 8M, el dia de la dona.

I hem acabat el programa parlant de tecnologia amb el Carles Lamelo, qui ens ha avançat les novetats que s’hi presentaran al Mobile World Congress, que comença aquest proper dilluns.