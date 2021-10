La Ciutat 21/10/2021

Avui hem començat el programa parlant amb la Pilu Hernández sobre una de les grans problemàtiques a les escoles... l’assetjament escolar, tant a l’aula com a través de les xarxes...

També hem aprofitat la visita d’Ángel Rielo a Barcelona perquè ens presenti ‘El Cabronólogo’, un espectacle ‘macarra’ que estrena a l'Aquitània Teatre.

Aquesta segona hora hem rebut a la xef Zaraida, qui ens ha portat un plat molt senzill amb un sabor... especial.

I per acabar, com cada dijous, hem tingut un espai per a la tertúlia política.