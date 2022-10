La Ciutat 20/10/2022

Al programa d'aquest dijous parlem amb el sindicat de professors USTEC per parlar sobre la convocatòria de mobilitzacions previstes per la setmana que ve. Amb en Josep Carné, president de la Fatec, parlem sobre l'inici de la campanya de vacunació de la grip i de la quarta dosi contra la covid, i com això afecta a les persones grans. Amb la Fabiana Finetto parlem de moda, i aquesta setmana parlem de la 080. Parlem amb Victoria Mitjans, directora de disseny de SIMORRA, que participaran a la passarel·la catalana. I acabem amb la tertúlia política, avui amb representants del PSC i d'ERC, per parlar de temes com els pressupostos municipals o el pla de mobilitat urbana.