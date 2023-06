Avui ha vingut a l’estudi el líder del PP de Barcelona Daniel Sirera, que ens ha explicat com es va gestar el pacte per acabar fent alcalde de Barcelona el candidat del PSC Jaume Collboni. A més, hem parlat de literatura amb la Laura García i de sèries amb en Jaume Mas. Hem descobert la història de l’Avinguda Meridiana i hem anat a un comerç centenari del barri d’Horta que ara tanca per sempre.