Avui hem analitzat algunes dades sobre alcoholisme que ens ofereix l’Agència de Salut Pública de Barcelona. A més, al ‘Ciutat Solidària’ hem parlat amb la Fundació Get Up, que promou la integració laboral de persones en risc d’exclusió. En Robert Calvo ha anat fins la Granja Viader, que ha estat escollit com el comerç més emblemàtic de Barcelona. I hem entrevistat Jordi Cargol, que és un home amb una discapacitat i que ha estat campió nacional de vela.