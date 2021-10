La Ciutat 15/10/2021

Comencem el programa parlant amb el Director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, per parlar sobre la reobertura al 100% de bars i restaurants.

Com cada divendres, hem descobert un secret de Barcelona amb en Xavi Casinos, que ens ha portat avui fins al Tibidabo per descobrir un secret desconegut per la majoria...

I si és divendres... com ja sabeu, La Ciutat et promociona!

El Lluis Soler ens ha portat un nou cantant, desconegut i que vol fer-se un lloc en el món de la música

La Fabiana Finneto ens ha parlat com sempre de moda...Avui descobrint les curiositats més amagades d’un gran dissenyador...GUCCI

I a la recta final del programa, l’Edu Pasqual ens ha fet riure, com sempre, amb La Radio que et mereixes. Amb noves pífies que, com sempre, ens han fet treure els colors...