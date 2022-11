La Ciutat 11/11/2022

Al programa d'aquest divendres hem parlat amb la Fundació Arrels que demana participació per ajudar a tots els sense sostre davant l'augment de persones que sol·liciten ajuda. Amb en Xavi Casinos tornem a repassar un nou espai secret de Barcelona. Una setmana més seguim la cadena de restaurants de la ciutat i anem fins al Bar Cañete. Amb la Mercè Ruiz de la Fuente, directora del departament de cultura i esdeveniments de Generación O2, per parlar sobre les propostes culturals de la setmana. Amb en Lluís Soler descobrim les crítiques que reben les botigues de decoració. I en Robert Calvo ens deixa alguns dels millors moments del programa a 'La Ràdio que et mereixes'.