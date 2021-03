LA CIUTAT, AMB MÒNICA GÜNTHER

La Ciutat 09/03/2021

Podcast complet de La Ciutat amb Mònica Günther. Al programa d’avui entrevistem un dels investigadors de Can Ruti que està treballant per poder fer possible el concert multitudinari del proper 27 de març al Palau Sant Jordi. A l’espai de gastronomia, el xef Jordi Rey ens ensenya a fer hamburgueses vegetals. Parlem de sèries amb Jaume Mas i acabem parlant de moda amb Fabiana Finetto.