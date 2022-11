Avui hem parlat amb els treballadors de Barcelona Serveis Municipals que controlen l’estacionament, que estan en vaga. A més, al ‘Ciutat Solidària’ hem conegut com treballa la Fundació Alba Pérez. En Robert Calvo ha marxar d’excursió per la ciutat per trobar-se amb el Joan Juncosa, que és ‘el noi de les rajoles’. Aquest dimarts ha passat pel programa la cantant Nena Daconte. Ha estat abans d’escoltar una nova recepta vegana de la Zaraida Fernández.