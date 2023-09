La Ciutat 07/09/2023

Avui hem entrevistat Cecilia Borràs, presidenta fundadora de ‘Després del Suïcidi - Associació de supervivents’. Amb ella hem comentat les darreres dades sobre suïcidi a Catalunya. A més, ha vingut a l’estudi en Sebastián Girona per donar-nos consells per la tornada a la rutina. La Sara Folch ens ha parlat de decoració. En Robert Calvo ens ha portat a la ‘Casa Seat’ de Barcelona per descobrir-nos una exposició sobre dones pioneres al món de l’automoció. Hem acabat fent debat sobre la tornada a l’escola.