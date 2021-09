La Ciutat 02/09/2021

A La Ciutat del dijous hem parlat amb l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, sobre les plujes torrencials d'ahir a la tarda. També hem parlat amb Xavier Garcia-Albiol, alcalde de Badalona, sobre les queixes davant la proposta d'Adif de col·locar grans pantalles al voltant de les vies del litoral català per disminuir la contaminació acústica. També anem al mercat amb en Jaume Mas, que ens descobreix la bacallaneria Masclans. La Marta ens parla d'aquest extraordinari producte i ens dona consells per preparar-lo. I tenim tertúlia política, on parlarem sobre la negació del TSJC de reobrir l'oci nocturn i les imatges de disturbis vistes aquestes últimes setmanes.