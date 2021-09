La Ciutat 01/09/2021

A La Ciutat del dimecres hem parlat sobre la pujada de la llum i de com podem evitar que ho notem a la nostra factura elèctrica. Al Ciutat Solidària parlem amb l'Associació X Fràgil. Entitat que neix al 1995 per donar resposta a totes les necessitats de les famílies amb fills afectats pel síndrome X fràgil. Amb en David Cervelló fem un repàs a les portades de les revistes del cor amb el seu particular punt de vista. Parlem amb el Lluis Pastor, amb qui analitzarem com se’ns comunica a la ciutadania els missatges des de l’esfera política.

Parlem de com s’ha gestionat la comunicació de la pujada del preu de la llum des del govern espanyol ara que està en preus històrics