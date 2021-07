La cafetera que et mira als ulls

A La Ciutat us parlem ara d’una de les novetats que es va presentar fa uns dies al Mobile World Congress de Barcelona: la cafetera que et mira els ulls.

Imaginem com de romàntic seria que algú de bon matí et miri fixament als ulls i només amb això ja sàpiga com vols el cafè, i te’l prepari... doncs bé, d’això tan romàntic de “mirar-se als ulls”, en llenguatge tecnològic se li diu “eye-tracking”... i és precisament la característica principal que diferencia el dispositiu del que parlem de la resta de cafeteres del món, i el que ha fet que es presenti amb molt d’èxit al Mobile World Congress.

Es tracta d’una cafetera ideada per les empreses espanyoles Irisbond i Grupo Azkoyen.