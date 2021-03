Barcelona està preparada pel vehicle elèctric?

La planta de Seat a Martorell és a un pas de fabricar, per primera vegada a Espanya, un model de cotxe elèctric. És la voluntat de la firma automobilística, que ha reclamat al govern espanyol un compromís ferm a desenvolupar infraestructures per a la mobilitat elèctrica arreu del país.

De fet, l’executiu central ja ha anunciat la seva intenció de crear un fàbrica de bateries elèctriques, a prop de Martorell, sense concretar-ne la ubicació exacta. Una de les opcions: la planta de Nissan a la Zona Franca, que quedarà buida després del seu tancament previst per aquest estiu. Aquesta nova fàbrica de bateries elèctriques, la primera a Espanya, rebrà el finançament del fons europeus a per la reconstrucció econòmica i al darrere hi hauria un consorci publico-privat, format pel govern espanyol i les empreses Volskwagen i Iberdrola. La construcció d’aquesta fàbrica a tocar de Seat era una de les condicions que posava l’empresa automobilística per fer desembarcar a Catalunya la fabricació d’un model de cotxe elèctric.

Tot plegat es va fer públic fa una parell de setmanes, amb la visita del rei, del president Pedro Sánchez, --la plantada sonora, també, del Govern català--, i la presència dels directius de Seat i Volskwagen. D’aquesta manera, s’escenificava la importància d’aquest projecte.