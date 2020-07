Barcelona Comerç: “Ara és moment que l’Ajuntament demostri per a què serveixen els impostos que paguem”

LA CIUTAT, AMB MÒNICA GÜNTHER

El president de Barcelona Comerç, Salva Vendrell, ha participat avui a una entrevista al programa La Ciutat amb Mònica Günther. En aquesta xerrada, Vendrell ha lamentat que un 3,5% del petit comerç de la ciutat no pugui tornar a obrir després del confinament i ha fet una crida a la ciutadania per comprar a les botigues de proximitat. Així mateix, el president de Barcelona Comerç ha demanat a l’Ajuntament que segueixi ajudant al sector ja que “ara és pel moment en que les administracions han de demostrar per a què serveixen els impostos que paguem.