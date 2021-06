Antonio Mingote, l’humorista que va prendre Barcelona i després la va tornar

Avui a les Històries de Barcelona de La Ciutat parlem d’Ángel Antonio Julián Orson Dulce Nombre de María Mingote Barrachina, més conegut directament com a Antonio Mingote, nascut a Sitges el 1919 i mort a Madrid l’any 2012.

Mingote va néixer l’any 1919, igual que Miguel Gila, per tant, al 36 tots dos tenien 17 anys. I en el cas de Mingote, va pertànyer al bàndol dels sublevats. Cosa que demostra que, d’una banda, que no tots els humoristes són d’esquerres com moltes vegades es pensa - com passa també amb els actors, per exemple - i de l’altra que Mingote era de perfil conservador, però tenia un pensament crític com es podia comprovar a les seves vinyetes.

Mingote era Marquès de Daroca, títol nobiliari que li va concedir el rei Joan Carles I i que apareixia publicat al Butlletí Oficial de l’Estat l’1 de desembre de l’any 2011. Un reconeixement que venia després d’una llarga trajectòria professional de Mingote. Va treballar a La Codorniz, a Don José, va ser autor d’obres destacades com Hombre solo o Historia de la gente i durant molt temps i fins al final de la seva vida signava una vinyeta diària al diari ABC.