Alguns locals d’oci nocturn ja obriran diumenge a la mitja nit

15 mesos després, l’oci nocturn pot tornar a obrir a Catalunya. Serà el dilluns 21, amb un aforament del 50% a l’interior i un 100% a l’exterior. L’horari serà fins a dos quarts de quatre de la matinada i es permetrà el ball sense distància. Això sí, només es podrà consumir mentre s’estigui assegut. Per poder fer un seguiment, es farà un registre de les persones que es guardarà durant un mes.

Un sector que avui ha conegut els resultats de l’assaig clínic que es va fer a Sitges ara fa un mes i que conclouen que no hi va haver transmissió de la covid19. Hi van participar gairebé 400 persones i el sector celebra que amb aquesta prova pilot es demostra que l’oci nocturn és segur.